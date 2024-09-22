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Недорого, но сердито: стоит ли покупать подержанный FAW Besturn X40

Недорого, но сердито: стоит ли покупать подержанный FAW Besturn X40

﻿﻿—﻿—Двигатель кроссовера закрыт пластиковой крышкой. Это не только красиво, но и практично — глушит шум, сохраняет тепло при парковке (что актуально зимой) и защищает верхнюю часть двигателя от пыли», — говорит Анастасия Байбароша, руководитель отдела работы с легковыми автомобилями компании Alpha Rental.

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