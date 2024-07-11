Игрок сборной Уругвая Нуньес бросил стул в колумбийских фанатов на Кубке Америки

Нападающий сборной Уругвая Дарвин Нуньес, который на клубном уровне выступает за "Ливерпуль", стал участником одного из скандальных эпизодов после матча полуфинала Кубка Америки с национальной командой Колумбии.
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