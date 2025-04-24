«Захлопнули» лимит: что происходит, когда банк блокирует вашу карту Российские банки начали массово применять жёсткие меры против клиентов…Сообщение Кредитные карты под замком: как банки ужесточают правила игры для должников появились сначала на Ежедневные новости.
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