«Захлопнули» лимит: что происходит, когда банк блокирует вашу карту Российские банки начали массово применять жёсткие меры против клиентов…Сообщение Кредитные карты под замком: как банки ужесточают правила игры для должников появились сначала на Ежедневные новости.