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Пожар на Сызранском НПЗ после атаки беспилотников ВСУ попал на видео

Пожар на Сызранском НПЗ после атаки беспилотников ВСУ попал на видео

Очевидец снял на видео пожар на Сызранском НПЗ после атаки украинских беспилотников.В сети появились кадры, на котором запечатлен пожар на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе На видео, снятом одним из очевидцев последствий атаки беспилотников ВСУ, запечатлен огонь.

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