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Косачёв назвал безответственным заявление о готовности Польши разместить ЯО США

Косачёв назвал безответственным заявление о готовности Польши разместить ЯО США

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT назвал «абсолютно безответственным» заявление президента Польши Анджея Дуды о готовности разместить на польской территории ядерное оружие США.

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