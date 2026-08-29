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На ЗАЭС сочли некорректным заявление о риске полного обесточивания через 10 дней

На ЗАЭС сочли некорректным заявление о риске полного обесточивания через 10 дней

Заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о неизбежной угрозе полного обесточивания Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) через 10 дней из-за невозможности доставки дизельного топлива для аварийных генераторов некорректно.

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