«Сибирь-Арена» – самое большое спортивное сооружение за Уралом – официально открыта

Губернатор Андрей Травников приветствовал болельщиков и участников первой игры на новой арене и вместе с президентом Федерации хоккея России, трехкратным Олимпийским чемпионом Владиславом Третьяком совершил символическое вбрасывание первой шайбы.
Губернатор Андрей Травников приветствовал болельщиков и участников первой игры на новой арене и вместе с президентом Федерации хоккея России, трехкратным Олимпийским чемпионом Владиславом Третьяком совершил символическое вбрасывание первой шайбы.
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