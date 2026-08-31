«Вероятна диверсия»: в Польше загорелся завод, производящий дроны для ВСУ

На заводе WB Electronics в городе Скаржиско-Каменна, производящем комплектующие для беспилотников для польской и украинской армий, произошло возгорание.
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