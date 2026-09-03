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Мужчина с серпом в лесу: шокирующая история

Мужчина с серпом в лесу: шокирующая история

Что, если однажды в привычной лесной тишине вы наткнётесь на того, кого там быть не должно — и самое страшное, что этот мужчина с серпом вовсе не похож на случайного прохожего, а его рука сжимает рукоять так, будто ждала именно вас?Что, если однажды в привычной лесной тишине вы наткнётесь на того, кого там быть не должно — и самое страшное, что этот мужчина с серпом вовсе не похож на случайного прохожего, а его рука сжимает рукоять так, будто ждала именно вас? В тот день лес встретил меня непривычной тишиной, той самой, что заставляет сердце биться чуть быстрее, а шаги делаться осторожнее, словно под подошвами не мягкий мох и прошлогодняя хвоя, а тонкий лёд над тёмной водой.

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