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Канело − о допинге Гарсии: «Не стоит судить раньше времени. Нужно подождать»

«Советую всем подождать. Не стоит судить раньше времени. Нужно подождать и посмотреть, что случилось, а потом мы можем обсудить это», − сказал абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес.

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