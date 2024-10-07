"Оглянулся, а там опять русские": Бесшумные охотники "кошмарят" немца на Балтике

Подводники НАТО сталкиваются с новыми вызовами. Петер Карстенс, корреспондент издания FAZ, делится впечатлениями от своего путешествия на подводной лодке U33 и рассказывает о том, как бесшумные охотники "кошмарят" немца на Балтике.
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