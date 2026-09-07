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The Eurasia Daily news agency

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Buckle up: ADG's Victory in Saxony-Anhalt — just the beginning — Orban

Buckle up: ADG's Victory in Saxony-Anhalt — just the beginning — Orban

The victory of the Alternative for Germany party in Saxony-Anhalt is just the beginning. This was stated in the social network X by former Hungarian Prime Minister Viktor Orban.

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