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Россиянам пообещали магнитные бури на выходных из-за сильной вспышки на Солнце

Россиянам пообещали магнитные бури на выходных из-за сильной вспышки на Солнце

Мощная вспышка на Солнце произошла утром 8 мая. Из-за этого на выходных возможны магнитные бури. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

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