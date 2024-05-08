Россиянам пообещали магнитные бури на выходных из-за сильной вспышки на Солнце

Мощная вспышка на Солнце произошла утром 8 мая. Из-за этого на выходных возможны магнитные бури. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.