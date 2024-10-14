Инцидент в Дербенте: девятиклассник госпитализирован после нападения толпы

В Дербенте нападение на девятиклассника, который был госпитализирован с серьезными травмами, совершила группа из 20 школьников, сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева 15 октября в своем Telegram-канале.
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