Мишина и Галлямов выиграли Спартакиаду

Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.фото: fsrussia.ru--> Чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали первыми на соревнованиях в парном катании на Всероссийской Спартакиаде в Магнитогорске.