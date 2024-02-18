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Мишина и Галлямов выиграли Спартакиаду

Мишина и Галлямов выиграли Спартакиаду

Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.фото: fsrussia.ru--> Чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали первыми на соревнованиях в парном катании на Всероссийской Спартакиаде в Магнитогорске.

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