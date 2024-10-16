В Адыгее газифицирован горный поселок Гузерипль: комфорт для жителей и туристов

15 октября газ проведен в самый отдаленный горный поселок Гузерипль – этот населенный пункт пользуется популярностью у туристов, он расположен перед природными территориями Кавказского заповедника, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
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