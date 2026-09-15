Смоленская область установила выплаты беременным до 250 тыс. рублей

С 1 августа в 38 регионах России установлены выплаты беременным студенткам от 100 до 250 тыс. рублей.
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