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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пашков о Разине и Яковлеве: «В «Металлурге» умышленно идет на конфликт, но это большой риск для тренера. В такой расстановке его спасет только чемпионский результат»

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о ситуации Егора Яковлева , который еще ни разу не сыграл за «Металлург» в этом сезоне, будучи капитаном команды.

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