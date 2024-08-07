Фондовые индексы США во вторник выросли впервые за три дня непрерывных потерь

Американский фондовый рынок продемонстрировал рост во вторник, отыграв часть потерь предыдущих дней. Индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq завершили торги в плюсе, прервав серию снижений на протяжении трех сессий.
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