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Царьград

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В России создана эффективная авиационная система для видеомониторинга пожаров

В России создана эффективная авиационная система для видеомониторинга пожаров

Новые комплексы обеспечения пожарной безопасности "Геоскан 801" регионы получать уже к летуОтечественная компания "Геоскан" сообщила о создании первого в стране комплекса по видеомониторингу пожаров с помощью БПЛА в онлайн-режиме.

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