«Смешарики» признаны новой классикой анимации для детей в России

Исследование, проведённое платформой VK Видео, выявило, что анимационный сериал «Смешарики» возглавил список мультфильмов, фильмов и передач, которые россияне хотели бы показывать своим детям и внукам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Windows сохрани...
- Единая Россия обн...
- Компания «Катюша»...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым