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Регионы России

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«Смешарики» признаны новой классикой анимации для детей в России

«Смешарики» признаны новой классикой анимации для детей в России

Исследование, проведённое платформой VK Видео, выявило, что анимационный сериал «Смешарики» возглавил список мультфильмов, фильмов и передач, которые россияне хотели бы показывать своим детям и внукам.

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