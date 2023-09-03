В продолжение темы о мигрантах и их отпрысках...

Я не большой знаток законов, но на сколько мне известно, чтобы получить разрешение на работу в РФ, вид на жительство любой мигрант обязан сдать экзамен на знание русского языка! Предлагаю всех мигрантов , которые работают в России, имеющие вид на жительство в РФ и не знающие русского языка приравнивается к террористам! Иначе как бы он смог обойти все законы и жить и работать в России...

Одиссей

"По мнению Макарчук же, для «качественного культурного и межличностного опыта» недопустимо предъявлять к мигрантам и их отпрыскам требований по знанию русского. Это, дескать, сильно ущемляет наших гостей и мешает культурному обогащению ими местных жителей." Ага-ага! Русский язык мигрантам знать не обязательно!!! Это русско-язычное начальство должно срочно выучить языки новоприбывших!! И, заодно уж, все не-мигрантское население! А что, нам же несложно!! У нас же интеллекта на это хватит!!! А детям мигрантов надо сразу по поступлению в школу, во избежание дискриминации, выдавать аттестат и, не замедлив, принимать в ВУЗы. На бюджет!!! Вот тогда у нас точно получится межнациональная гармония: и начальство и русско-язычное население будут владеть каким-нибудь мигрантским языком. Вуаля!! Попутно возникает у меня сомнение: а о какой-такой толерантности печется этот самый Центр во главе с такой директрисой? Что они понимают под толерантностью? Уж не о преимуществах ли ОДНОГО народа перед другими идет речь? 🤬😡