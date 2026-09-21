Готов ли бизнес управлять ИИ?

С 1 марта 2027 года начнут действовать ряд ключевых положений Федерального закона «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации», который формирует новую правовую основу для разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей ИИ.