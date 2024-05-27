Грилиш дважды чуть не упал с автобуса во время чемпионского парада «Ман Сити» 

Джек Грилиш едва не упал с крыши автобуса во время чемпионского парада «Манчестер Сити». В воскресенье «горожане» праздновали 4-е подряд чемпионство в АПЛ, взобравшись всей командой на верхнюю палубу транспортного средства.
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