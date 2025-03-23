Календарь православных праздников с 24 по 30 марта 24 марта 2025 года начинается 4-я неделя Великого поста.
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Календарь православных праздников с 24 по 30 марта 24 марта 2025 года начинается 4-я неделя Великого поста.