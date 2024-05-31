Нидерландских депутатов возмутил концерт Урганта и Познера в Амстердаме

Члены парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс выразили свое недовольство по поводу состоявшегося 28 мая в Амстердаме выступления российских телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера.