Нидерландских депутатов возмутил концерт Урганта и Познера в Амстердаме

Члены парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс выразили свое недовольство по поводу состоявшегося 28 мая в Амстердаме выступления российских телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера.
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