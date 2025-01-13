Как сделать стильный ремонт и сэкономить

Действительно, выполнить стильный ремонт и не потратить при этом огромную сумму вполне возможно. Главное — это знать несколько основных правил и «лайфхаков», которые помогут вам справиться с этой задачей.
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