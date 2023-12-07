Уникальный Bugatti Chiron по мотивам модели Atlantic

Уникальный Bugatti Chiron по мотивам модели AtlanticПрием заказов на гиперкары Bugatti Chiron был прекращен еще в начале 2022 года: весь запланированный тираж из 500 машин зарезервирован, и сейчас компания лишь выполняет эти заявки, причем построить осталось буквально несколько десятков экземпляров.
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