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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руслан Литвинов: «У «Спартака» цели и задачи всегда максимальные. Будем стараться, биться и побеждать» 

— Есть вера, что после паузы «Спартак» способен побороться за победу в Кубке России и вернуться в гонку за медали чемпионата? — Мы всегда верим только в лучшее и всегда стараемся ставить максимальные цели.

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