Полиция устанавливает личности виновников странных игр с электросамокатами в Улан-Удэ

Полиция Улан-Удэ разоблачила хулиганство с использованием электросамокатов. Ночью в Интернете появилось видео, на котором группа молодых людей катается на электросамокатах, а затем сбрасывает их с лестничных маршей.
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