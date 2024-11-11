Тело 16-летней девушки обнаружили у здания бывшего завода «Красный треугольник» в Адмиралтейском районе Петербурга.
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Тело 16-летней девушки обнаружили у здания бывшего завода «Красный треугольник» в Адмиралтейском районе Петербурга.