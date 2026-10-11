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Культуромания

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В Воронежской области пройдут Дни белорусского кино

В Воронежской области пройдут Дни белорусского кино

С 10 по 17 октября Воронежский областной центр народного творчества и кино проведет кинопоказы, приуроченные ко Дню белорусского кино.

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