В Воронежской области пройдут Дни белорусского кино

С 10 по 17 октября Воронежский областной центр народного творчества и кино проведет кинопоказы, приуроченные ко Дню белорусского кино.
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