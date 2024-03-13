🖌🇷🇺 Дети и военные рисуют картины, посвященные десятилетию Крымской весны В Симферополе проводят мастер-класс по рисованию для ребят, которые родились в знаменательном для полуострова 2014 году.
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🖌🇷🇺 Дети и военные рисуют картины, посвященные десятилетию Крымской весны В Симферополе проводят мастер-класс по рисованию для ребят, которые родились в знаменательном для полуострова 2014 году.