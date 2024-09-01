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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Поздравляем любимую ДОЧЕЧКУ ГОРЕМЫКИНУ АННУ с юбилеем

Поздравляем любимую ДОЧЕЧКУ ГОРЕМЫКИНУ АННУ с юбилеем!!! От всей души желаем крепкого здоровья, быть счастливой, быть красивой, успехов и долголетия! С любовью, родители.

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