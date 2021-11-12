ДВФУ в Приморье возвращается к очному обучению

ДВФУ в Приморье возвращается к очному обучению

Дальневосточный федеральный университет возвращается к очной системе обучения с 15 ноября. На дистанционное обучение студентов перевели 8 ноября, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на приказ врио ректора ДВФУ.

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