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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Не гнаться за гонорарами". Известный визажист дала совет начинающим мастерам из Барнаула

"Не гнаться за гонорарами". Известный визажист дала совет начинающим мастерам из Барнаула

Визажист с 27-летним стажем Лена Мотинова рассказала, как выработала собственный стиль и почему не стоит копировать макияж звезд На телеканале ТВ-3 продолжается 16-й сезон мейковер-шоу "Новый день".

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