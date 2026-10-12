"Не гнаться за гонорарами". Известный визажист дала совет начинающим мастерам из Барнаула

Визажист с 27-летним стажем Лена Мотинова рассказала, как выработала собственный стиль и почему не стоит копировать макияж звезд На телеканале ТВ-3 продолжается 16-й сезон мейковер-шоу "Новый день".
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