Военное обозрение

3 339 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    Мало.Полковник Макгрег...
  • ММ
    Еще Кир Булычев писал в своей книге о будущем, что такие реакторы подключить к дорожным машинам и, переплавляя породу...Самоходные ядерны...
  • Дмитрий Фактурович
    Престижные университеты англосаксов наштамповали дурачков.Госсекретарь США ...

Взрывы прогремели на объектах в Киеве и Киевской области в ночное время суток

Взрывы прогремели на объектах в Киеве и Киевской области в ночное время суток

После информации о том, что украинский беспилотник осуществил атаку белорусского аэродрома Мачулищи, что в нескольких километрах к югу от Минска, стали появляться сведения об атаке российских ударных дронов по объектам противника на севере Украины.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх