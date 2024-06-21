Новгородский бизнес-омбудсмен оказал содействие в решении вопроса о ремонте дороги, ведущей к производству

К уполномоченному по защите прав предпринимателей в Новгородской области Юрию Михайлову в марте 2024 года поступило обращение предпринимателя по вопросу неудовлетворительного эксплуатационного состояния автодороги, ведущей к его производственным помещениям.
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