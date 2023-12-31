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При обстреле Белгорода погиб военный следователь

При обстреле Белгорода погиб военный следователь

Михаил Конопицину было 27 лет, в СКР он работал с мая 2023 годаСледователь военного следственного отдела СКР по Мулинскому гарнизону старший лейтенант юстиции Михаил Конопицин погиб 30 декабря при ударе ВСУ по Белгороду, говорится в Telegram-канале ведомства.

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