При обстреле Белгорода погиб военный следователь

Михаил Конопицину было 27 лет, в СКР он работал с мая 2023 годаСледователь военного следственного отдела СКР по Мулинскому гарнизону старший лейтенант юстиции Михаил Конопицин погиб 30 декабря при ударе ВСУ по Белгороду, говорится в Telegram-канале ведомства.