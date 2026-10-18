Austin Abrams says the role of a grieving son who finds himself in the belly of a beast was exactly what he was looking for when he auditioned for "Whalefall.
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