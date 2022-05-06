Транспорт НАТО с оружием для Украины будет уничтожаться, заявил Шойгу

Шойгу: прибывший на Украину транспорт НАТО с оружием для ВСУ будет уничтожаться РИА Новости. Прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.