Медвежий угол

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Транспорт НАТО с оружием для Украины будет уничтожаться, заявил Шойгу

Транспорт НАТО с оружием для Украины будет уничтожаться, заявил Шойгу

Шойгу: прибывший на Украину транспорт НАТО с оружием для ВСУ будет уничтожаться РИА Новости. Прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

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