Юрист раскрыл, почему показания алкотестера ГАИ не являются основанием для лишения прав

Лишение водительских прав — один из самых серьёзных страхов для любого водителя. Многие автомобилисты опасаются проходить проверку на алкотестере, предполагая, что результаты могут быть сфальсифицированы или использованы против них.
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