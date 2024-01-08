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Русская весна

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Почти две трети немцев хотят избавиться от канцлера Шольца

Почти две трети немцев хотят избавиться от канцлера Шольца

Почти две трети жителей Германии хотели бы смены канцлера, причем вместо Олафа Шольца на этом посту большинство хотело бы видеть действующего министра обороны Бориса Писториуса, свидетельствуют данные исследования института INSA, проведенного для издания Bild.

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