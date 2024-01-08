Почти две трети немцев хотят избавиться от канцлера Шольца

Почти две трети жителей Германии хотели бы смены канцлера, причем вместо Олафа Шольца на этом посту большинство хотело бы видеть действующего министра обороны Бориса Писториуса, свидетельствуют данные исследования института INSA, проведенного для издания Bild.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии