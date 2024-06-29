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"Нет решения": проблемы украинского бюджета поставили экспертов в тупик

"Нет решения": проблемы украинского бюджета поставили экспертов в тупик

Повысят ли налоги в Украине, откуда брать деньги на ведение конфликта и как выстоять в битве на истощение в условиях энергетического коллапса и роста госдолга? Об этом "Фокус" поговорил с экономическими экспертами.

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