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Гудков выступает с новым шоу по городам России, высмеивая власть и популярных людей

Гудков выступает с новым шоу по городам России, высмеивая власть и популярных людей

Юрий Кот В подмосковных Мытищах расположено Федеральное военное мемориальное кладбище «Пантеон Защитников Отечества».

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Комментарии
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Светлана Коваленкова
Ну кто же виноват? Не достаточно работают те кому положено!
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18 час.
Tania Еременко
Гудкова на нары. Долой министра культуры - совсем не работает .
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14 час.

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