Макс Холлоуэй выбыл из боя с Алексом Волкановски на UFC 272

Как мы ранее сообщали, чемпион UFC в полулегком весе австралиец Алекс Волкановски и бывший обладатель этим титулом американец Макс Холлоуэй достигли соглашения и проведут третий поединок 5-го марта на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штата Невада, США в главном событии турнира UFC 272.