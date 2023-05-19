Проигнорировать, замять, не признать, замести под ковер тот мировой военно-политический перелом, который произошел в эти дни и будет иметь глобальные последствия, уже невозможно Мировая политическая и информационная ситуация после удара российских ракет по дивизиону американских ЗРК «Пэтриот» в Киеве характеризуется крайней растерянностью Вашингтона с элементами нарастающей паники Запад впал в глухую «несознанку» сразу же после нового «матча смерти» в Киеве, в ходе которого русские «Кинжалы» с разгромным счетом переиграли американские «Пэтриоты».