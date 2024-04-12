Антимракобес: н...
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День космонавтики

Уже второй День космонавтики встречаю в действующей армии. Мысли примерно те же, что и год назад: поколению тех, кто строил дорогу в космос, было гораздо тяжелее, но они справились, сохранили и воплотили мечту о звездах.

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