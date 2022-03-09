Властям России набросали план спасения экономики. Ровно 31 пункт

Публикуем весь план Евгения Попова. Налоговые и кредитные каникулы для бизнеса и клиентов МФО Льготное кредитование бизнеса для сохранения рабочих мест и на оборотные средства Льготное ипотечное кредитование населения для поддержки строительной отрасли и особые льготы для покупателей малоэтажного/одноэтажного жилья Снижение/удержание тарифов на электроэнергию для населения и производственных предприятий Особые льготы — вплоть до полной отмены налогов и арендной платы — для высокотехнологичных предприятий и институтов.