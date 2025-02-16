Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

211 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Воинство дело настоящих мужчин,Нижегородский хир...
  • Eduard
    Соболезнуем семье героя!Нижегородский хир...
  • Михаил Шаповалов
    ИИ по определению не может быть безопасным ибо он искусственный. Мы со своим ЕИ (естественным интеллектом) себя до си...Андрей Дахин: «На...

Сложнейшую операцию из-за перекрута яичника провели юной нижегородке

Сложнейшую операцию из-за перекрута яичника провели юной нижегородке

В Нижнем Новгороде врачи прооперировали полуторамесячную девочку с перекрутом яичника. Операция прошла в отделении детской гинекологии областной больницы Семашко, рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх