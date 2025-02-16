Сложнейшую операцию из-за перекрута яичника провели юной нижегородке

В Нижнем Новгороде врачи прооперировали полуторамесячную девочку с перекрутом яичника. Операция прошла в отделении детской гинекологии областной больницы Семашко, рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
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